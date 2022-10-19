Шварцман заменит Леклера в первой сессии свободных заездов Гран-при США

Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман примет участие в первой сессии свободных заездов Гран-при США, 19-м этапе чемпионата мира автогонок «Формула-1», сообщается на сайте гоночной команды «Феррари». 23-летний россиянин выступает под израильской гоночной лицензией.

Для самой же «Феррари» участие трех пилотов в рамках одного этапа произойдет впервые за 46 лет.

«2022 год был для меня иным, нежели предыдущие, так как планировалось, что я не буду участвовать ни в каких чемпионатах, а посвящу все время работе в команде. Я много работал на симуляторе и очень рад, что стал частью коллектива. Опыт, который я приобрел в этом году, многому научил меня. Дебютировать в «Формуле-1» с «Феррари» - это для меня большая часть, а быть первым пилотом, получившим такую возможность после стольких лет, делает эту сессию особенной. Я жду момента, чтобы сесть за руль этой машины и увидеть насколько близка к реальности та работа, которую мы делали на симуляторе», - приводит слова Шварцмана пресс-служба «Феррари».