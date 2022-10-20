MoneyGram заменит российский «Уралкалий» в качестве титульного спонсора команды «Хаас»

Американская команда «Формулы-1» «Хаас» объявила, что новым титульным спонсором коллектива станет компания MoneyGram. Упоминание о ней появится в названии команды, которая будет называться MoneyGram Haas F1 Team, а также на ее машинах в 2023 году.

«Мы рады приветствовать такую компанию как MoneyGram в качестве нашего титульного спонсора. С момента нашего прихода в «Формулу-1» в 2016 году, «Хаас» заслужил репутацию сильной и жизнестойкой команды. Мы готовы работать вместе, чтобы добиться максимальных результатов как на трассе, так и вне ее пределов», - приводит слова владельца команды Джина Хааса пресс-служба.

В сезоне 2021 года титульным спонсором команды была российская компания «Уралкалий», но в 2022 году контракт был расторгнут «Хаас» в одностороннем порядке. Также американцы отказались вернуть деньги, выплаченные по контракту за 2022 год.