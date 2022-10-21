В FIA завершили расследование инцидента с появлением трактора во время гонки «Формулы-1»

Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала на своем официальном сайте отчет о расследовании инцидента, произошедшего на Гран-при Японии в чемпионате «Формулы-1».

После старта в условиях плохой видимости из-за сильного дождя в 12-м повороте потерял управление и разбил свою машину пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Машина оставалась в небезопасном месте на трассе, и организаторы сначала выпустили машину безопасности, а затем остановили гонку красными флагами. На трассе появился трактор для эвакуации машины, но оказалось, что еще в это время по ней со скоростью свыше 200 км/ч ехал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, которому лишь по счастливой случайности удалось увидеть препятствие. Похожая ситуация в 2014 году привела к трагедии, когда врезавшись в кран для эвакуации, появившийся на трассе, получил смертельные травмы гонщик «Маруси» Жюль Бьянки.

В комиссии FIA признали, что организаторы не сразу обратили внимание на Гасли, который выехал после пит-стопа и пытался нагнать пелотон. Выезд спецтехники на трассу был признан несвоевременным, поскольку не все пилоты находились в боксах к этому времени. Начиная с Гран-при США контроль за выездом техники для эвакуации и контроль за положением пилотов на трассе будет ужесточен. Командам будет сообщено о положении эвакуационных групп на трассе.

Кроме того, FIA отменила до конца сезона принцип ротации гоночных директоров. Оставшиеся четыре гонки пройдут под руководством Нильса Виттиха.