Сайнс показал лучшее время в первой практике Гран-при США, Шварцман -16-й

В Остине завершилась первая сессия свободных заездов Гран-при США «Формулы-1».
Лучшее время показал пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс, проехавший круг за 1 минуту 36,857 секунды.
Вторым стал лучший гонщик текущего сезона нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (1:37,081), а третьим - представитель «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон (1:37,332).
Российский пилот «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий по израильской лицензии, показал 16-й результат (1:38,951).
Вторая практика начнется 22 октября в 01:00 по московскому времени. Гонка Гран-при США состоится 23-го числа.
источник: «Советский спорт»