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Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при США

Его напарник Карлос Сайнс стал четвертым, действующий чемпион мира Макс Ферстаппен – седьмым.
22 октября 2022 02:39
автор: Александр Евграфов

В Остине завершилась вторая сессия свободных заездов Гран-при США, девятнадцатого этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Лучшее время сессии показал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Он проехал круг за 1 минуту 36,810 секунды, опередив на 0,715 секунды пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса и на 0,817 гонщика «Макларена» Даниэля Риккардо.

Действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен показал седьмой результат (отставание +2,765), семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон – восьмой (+2,888).

Третья сессия свободных заездов начнется 22 октября в 22:00, квалификация стартует 23 октября в 00:50, а гонка в 21:50 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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