Цунода потеряет пять мест на стартовой решетке в США, Окон стартует с пит-лейна

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода потеряет пять мест на стартовой решетке Гран-при США, 19-го этапа чемпионата мира «Формулы-1, из-за замены компонентов коробки передач.

В квалификации Цунода показал 15-е время и теперь будет перемещен в конец стартовой решетки.

Пилот «Альпин» Эстебан Окон, квалифицировавшийся в субботу18-м, будет стартовать с пит-лейна. Накануне команда приняла решение поменять Окону всю силовую установку, нарушив тем самым правило «закрытого парка».

Гонка Гран-при США стартует в 22 часа по московскому времени.