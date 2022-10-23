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Цунода потеряет пять мест на стартовой решетке в США, Окон стартует с пит-лейна

На машине японца поменяли компоненты коробки передач, а у француза силовую установку.
23 октября 2022 19:46
автор: Александр Евграфов

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода потеряет пять мест на стартовой решетке Гран-при США, 19-го этапа чемпионата мира «Формулы-1, из-за замены компонентов коробки передач.

В квалификации Цунода показал 15-е время и теперь будет перемещен в конец стартовой решетки.

Пилот «Альпин» Эстебан Окон, квалифицировавшийся в субботу18-м, будет стартовать с пит-лейна. Накануне команда приняла решение поменять Окону всю силовую установку, нарушив тем самым правило «закрытого парка».

Гонка Гран-при США стартует в 22 часа по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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Цунода потеряет пять мест на стартовой решетке в США, Окон стартует с пит-лейна
На машине японца поменяли компоненты коробки передач, а у француза силовую установку.
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