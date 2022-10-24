Стролл потеряет три места на стартовой решетке Гран-при Мексики

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл оштрафован потерей трех позиций на стартовой решетке Гран-при Мексики, 20-го этапа чемпионата «Формулы-1», сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации.

Причиной наказания канадца стал его маневр в минувшей гонке в США, который привел к серьезному столкновению с пилотом «Альпин» Фернандо Алонсо. Испанец ехал позади Стролла на прямой, используя эффект слип-стрима и готовясь к обгону, но на торможении Стролл неожиданно сменил траекторию. Алонсо на маневр отреагировать не успел и врезался в него.

Кроме потери мест, Стролл получил два штрафных балла к суперлицензии. Теперь их у него пять за последний год. Набор 12 баллов приводит к дисквалификации пилота на одну гонку.