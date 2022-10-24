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«Альпин» опротестовала штраф Алонсо на Гран-при США

Французская команда считает, что состояние машины испанца не угрожало другим пилотам.
24 октября 2022 14:31
автор: Александр Евграфов

Команда «Альпин» опротестовала решение судей оштрафовать Фернандо Алонсо на 30 секунд за использование машины в небезопасном техническом состоянии.

На машине Алонсо после аварии со Строллом было плохо закреплено зеркало заднего вида, которое впоследствии отлетело. После гонки команда Haas подала протест на действия «Альпин», который был удовлетворен. После штрафа Алонсо, финишировавший седьмым, переместился на 15-е место.

«У FIA есть право показать черно-оранжевый флаг, если состояние машины считается небезопасным. По ходу гонки это сделано не было, а после финиша технический делегат FIA признал машину соответствующей требованиям. Поскольку протест «Хаас» был подан на 24 минуты позже окончания установленного срока, то он не должен был быть рассмотрен, а наказание следует считать недействительным. В связи с этим команда подает протест на протест «Хаас», - говорится в сообщении «Альпин».

Если протест будет принят, то перед Гран-при Мексики, который состоится 30 октября, будет проведено новое рассмотрение дела.

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