В «Порше» хотят приобрести команду «Уильямс»

Немецкий автопроизводитель «Порше» заинтересован в покупке команды «Уильямс» для участия в чемпионате «Формулы-1», сообщают нидерландские СМИ.

По данным источника, «Порше» готов приобрести 50% акций британской команды и станет ее поставщиком силовых установок с 2026 года, когда вступит в действие новый регламент на моторы. Ожидается, что стороны объявят о сделке на предстоящем 28-30 октября Гран-при Мексики.

Ранее сообщалось, что «Порше» близок к приобретению акций «Ред Булл» и дальнейшему сотрудничеству, однако сделка сорвалась. Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бин Сулайем ранее заявлял, что «Порше» продолжает поиск вариантов.

Еще один производитель силовых установок, входящий в концерн «Фольксваген», «Ауди» объявил о начале сотрудничества с командой «Заубер» с 2026 года.