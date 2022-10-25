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Росберг считает, что ФИА находится в трудном положении с возможном наказанием «Ред Булл»

Австрийская команда «Формулы-1» нарушила финансовый регламент.
25 октября 2022 17:35
автор: Максим Скороходов

Чемпион мира «Формулы-1» - 2016 Нико Росберг прокомментировал разбирательства между ФИА и «Ред Булл», по поводу нарушения вторыми финансового регламента, 2021 года.

«Мы не располагаем детальной информаций о том, какого рода нарушения были допущены, а это, безусловно, важно.

Для ФИА проблема в том, что это действительно проигрышная ситуация, потому что, если бы они действительно отняли бы очки за прошлогодний чемпионат в Кубке конструкторов, а в худшем случае забрали очки у Макса, это было бы очень плохо для всех.

Но если они совершили серьезное превышение лимита затрат на пару миллионов или около того, и это действительно дало им преимущество в производительности, не реагировать на это жестко тоже нельзя.

Это очень сложный вопрос, и я надеюсь, что ФИА удастся найти тонкую грань и сделать все правильно, хотя нам всем нужно немного подождать», - сказал Росберг британскому телевидению.

Напомним, что Макс Ферстаппен из «Ред Булл» завоевал в прошлом году чемпионский титул только в последней гонке, обойдя на 8 очков пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» стал вторым, проиграв «Мерседесу» 28 очков и выиграв у «Феррари» 252 очка.

источник: «Советский спорт»
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