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Хэмилтон анонсировал продление контракта с «Мерседесом»

Британец добился в составе команды головокружительных успехов.
27 октября 2022 13:26
автор: Александр Шульгин

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон анонсировал продление контракта с «Мерседесом».

»»Мерседес» и я обязательно продлим контракт. Мы собираемся провести встречу в ближайшие два месяца. Я работаю с Mercedes с 13 лет, это моя семья. Мы прошли через огонь и воду. Они поддерживали меня, когда я делал ошибки, когда пресса писала обо мне чушь. Они были рядом во время всех взлетов и падений. Я верю в этот бренд и в людей, которые у нас работают. Вот почему я хочу быть для них лучшим товарищем по команде. Мы можем сделать бренд еще лучше и сильнее, и я хочу быть важной частью этого», - приводит слова гонщика зарубежная пресса.

Добавим, что в составе команды британец стал шестикратным чемпионом мира. Всего в копилке Льюиса семь титулов. По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером.

Хэмилтон мог побить результат легендарного немца, однако дважды подряд - в прошлом и нынешнем сезонах уступал титул представителю «Ред Булла» Максу Ферстаппену.

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