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Гран-при Мексики останется в календаре «Формулы-1» до 2025 года

Организаторы чемпионата продлили контракт на проведение гонки.
27 октября 2022 20:06
автор: Александр Евграфов

Гран-при Мексики останется в календаре «Формулы-1» до 2025 года, сообщается на официальном сайте чемпионата. Гонка также будет проходить на автодроме имени братьев Родригес в Мехико.

Автодром назван в честь самых известных мексиканских пилотов «Формулы-1» Рикардо и Педро Родригесов, погибших в гонках в 1962 и 1971 году.

Этапы чемпионата «Формулы-1» в Мексике проводились с 1963 по 1970 год, затем с 1986 по 1992. В современной истории мексиканский Гран-при вернулся в календарь в 2015 году. Победу здесь одерживали Нико Росберг (2015), Льюис Хэмилтон (2016, 2019) и трижды действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (2017, 2018, 2021). В 2020 году гонка не проводилась из-за пандемийных ограничений.

Автодром имени братьев Родригес является самым высокогорным в «Формуле-1». Он расположен на высоте 2285 метров над уровнем моря.

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