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ФИА удовлетворила апелляцию «Альпин», Алонсо вернули на седьмое место Гран-при США

Пилот «Формулы-1» ехал без зеркала заднего вида.
28 октября 2022 09:54
автор: Максим Скороходов

ФИА удовлетворила апелляцию команды «Формулы-1» «Альпин» на решение удовлетворить протест «Хаас» по поводу штрафа в отношении Фернандо Алонсо на Гран-при США.

Напомним, что угодивший в аварию Алонсо продолжил гонку с поврежденным креплением зеркала заднего вида, которое впоследствии отвалилось. Организаторы Гран-при США забыли заставить убрать неисправность по ходу гонки из-за чего был подан протест, а гонщик наказан 30-секундым штрафом.

В итоге пилот опустился с седьмого на 15-е место. После удовлетворения апелляции «Альпин» Алонсо вернули на прежнюю позицию.

источник: FIA
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ФИА удовлетворила апелляцию «Альпин», Алонсо вернули на седьмое место Гран-при США
Пилот «Формулы-1» ехал без зеркала заднего вида.
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