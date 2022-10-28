ФИА удовлетворила апелляцию «Альпин», Алонсо вернули на седьмое место Гран-при США

ФИА удовлетворила апелляцию команды «Формулы-1» «Альпин» на решение удовлетворить протест «Хаас» по поводу штрафа в отношении Фернандо Алонсо на Гран-при США.

Напомним, что угодивший в аварию Алонсо продолжил гонку с поврежденным креплением зеркала заднего вида, которое впоследствии отвалилось. Организаторы Гран-при США забыли заставить убрать неисправность по ходу гонки из-за чего был подан протест, а гонщик наказан 30-секундым штрафом.

В итоге пилот опустился с седьмого на 15-е место. После удовлетворения апелляции «Альпин» Алонсо вернули на прежнюю позицию.