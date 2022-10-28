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Феттель в Мексике выступит в шлеме в цветах «Ред Булл»

Четырехкратный чемпион отдаст дань памяти основателю компании Дитриху Матешицу.
28 октября 2022 12:54
автор: Александр Евграфов

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель на Гран-при Мексики выступит в шлеме, выполненном в цветовой гамме «Ред Булл». В подобном он выступал с 1998 года.

Четырехкратный чемпион мира объяснил свое решение тем, что хотел почтить память владельца компании «Ред Булл» Дитриха Матешица, умершего на прошлой неделе на 79-м году жизни. Матешиц и «Ред Булл» поддерживали карьеру Феттеля, когда тот еще выступал в картинге..

Помимо этого, на шлеме будет надпись «Спасибо, Диди». Так к Матешицу обращались близкие люди. Этими же словами команда «Ред Булл» выразила соболезнования семье своего основателя.

В «Астон Мартин» с пониманием отнеслись к инициативе Феттеля и разрешили использовать цветовую гамму соперников.

Гран-при Мексики состоится 28-30 октября.

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Феттель в Мексике выступит в шлеме в цветах «Ред Булл»
Четырехкратный чемпион отдаст дань памяти основателю компании Дитриху Матешицу.
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