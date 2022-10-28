Ферстаппен опасается роста числа аварий из-за запрета термочехлов

Действующий чемпион мира, нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опасается роста числа аварий из-за запрета использования во время гонок термочехлов для шин, сообщают английские СМИ.

Согласно техническому регламенту в следующем году температура предварительного прогрева шин в термочехлах должна быть снижена с 70 до 50 градусов, а в 2024 году планируется полностью запретить использование чехлов. Во время второй сессии свободных заездов в Остине гонщики протестировали условия использования и сами прототипы шин на сезон 2023 года.

«Очень неприятный опыт. Я выехал на шинах, температура которых была 50 градусов и меня едва не развернуло сразу на пит-лейне. Если запретить термочехлы, то будет много аварий. Усилится износ шин, на первых кругах машина будет скользить, давление в шинах будет очень высоким. Это в Остине шины прогрелись быстро из-за особенности поворотов, а в Монако, особенно в переменных условиях, пройдет половина гонки, пока вы прогреете шины», - отметил Ферстаппен.