Фернандо Алонсо: Я считаю часы до окончания сезона и перехода в другую команду

Пилот команды «Альпин», двукратный чемпион мира «Формулы-1» Фернандо Алонсо очень разочарован техническим состоянием своей машины и положением дел в сезоне, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, Алонсо полагает, что из-за проблем с техникой лично он и команда потеряла около 60 очков в чемпионате. При этом, по мнению испанца, все проблемы собирает только его машина.

«Если возникает проблема с надежностью, то только на машине №14. На ней пять раз отказывали моторы, в Австралии – гидравлика, в Австрии я не смог стартовать в спринте. Это напоминает сезон 2015 года, когда на машине «Макларен» отказывали моторы «Хонда», тогда мы потеряли 72 стартовые позиции. Но тогда моторы отказывали на обеих машинах, а в этом году только у меня. Когда ломается мотор, это не невезение, это неподготовленность. Команде придется много работать зимой», - цитируют Алонсо журналисты.

В минувшем Гран-при Мексики Алонсо также сошел из-за проблем с мотором. Вышел из строя один из цилиндров, мощность упала на 20%, а потом и вовсе мотор перестал работать.

На вопрос считает ли он часы до ухода из «Альпин» Алонсо ответил: «Однозначно. Я выложусь полностью в последней гонке, отмечу ее завершение и полечу домой».