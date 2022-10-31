Гонщик «Макларен» Риккардо: В следующем году меня не будет в «Формуле-1»

Гонщик «Макларен» Даниэль Риккардо после Гран-при Мехико еще раз подтвердил, что его не будет в «Формуле-1» в 2023 году, сообщают британские СМИ.

Контракт австралийца с «Макларен» был досрочно расторгнут летом этого года. Риккардо получал неустойку от британской команды и уступит в следующем году свое место соотечественнику, Оскару Пиастри. Попытки подписать контракт с другой командой успеха не принесли, а варианты стать резервным пилотом в какой-либо из команд Риккардо отверг сам.

«Могу с уверенностью сказать, что меня не будет на стартовой решетке в следующем году. Но я хочу остаться в спорте, хочу вернуться и буду стремиться вернуться в 2024 году. Думаю, что немного времени вдали от гонок, пойдет мне на пользу, а затем попытаюсь найти варианты на 2024 год. Я еще не завершил карьеру», - отметил Риккардо.

В минувшем Гран-при Мехико Риккардо финишировал седьмым и был признан «Гонщиком дня». В личном зачете чемпионата у Риккардо 35 очков, он идет на 12-м месте, проигрывая своему напарнику по команде Ландо Норрису 76 очков.