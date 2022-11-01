Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вильнев раскритиковал тактику «Мерседеса» на Гран-при Мексики

Льюис Хэмилтон занял второе место по итогам гонки.
01 ноября 2022 17:31
автор: Александр Шульгин

Бывший пилот «Формулы-1» и чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что «Мерседес» ошибся с выбором резины во время гонки в рамках Гран-при Мексики.

«Мне было интересно смотреть гонку. Особенно захватывающей казалась стратегия «Мерседеса». В Мексике они действовали консервативно, но если ты защищаешься, то не можешь решить исход гонки. Победить можно, если соперник ошибается.

Меня удивил переход на «хард». Хотя было видно, что «софт» выживает. Для Расселла это было большим разочарованием. Он просил растянуть отрезок, чтобы перейти на «софт». Все видели, как Риккардо ехал на «медиуме», так что, очевидно, это был бы верный выбор», - приводит слова француза портал «Формулы-1».

Напомним, победа досталась уже двукратному чемпиону Максу Ферстаппену. Второе место занял представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку призеров Серхио Перес.

Партнер Хэмилтона по «Мерседесу» Джордж Расселл занял четвертое место.

источник: Формула-1
Это интересно:
Вильнев раскритиковал тактику «Мерседеса» на Гран-при Мексики
Льюис Хэмилтон занял второе место по итогам гонки.
01.11.2022 17:31
Формула-1
автор: Александр Шульгин
Вандорн стал резервным пилотом «Астон Мартин»
Ранее он провел два полных сезона в «Макларене».
01.11.2022 15:00
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Гонщик «Макларен» Риккардо: В следующем году меня не будет в «Формуле-1»
Австралийский пилот еще раз подтвердил, что берет годовые каникулы.
31.10.2022 18:10
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Фернандо Алонсо: Я считаю часы до окончания сезона и перехода в другую команду
Двукратный чемпион мира пожаловался на технические проблемы в этом сезоне.
31.10.2022 14:55
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Расселл стал лучшим в третьей практике «Гран-при Мексики»
Лидер общего зачета чемпионата мира показал третье время.
29.10.2022 22:17
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Гонщики «Ред Булл» обменялись пощечинами тортильями (видео)
Перес и Ферстаппен приняли участие в «Тортилья челлендж».
28.10.2022 18:58
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен опасается роста числа аварий из-за запрета термочехлов
Двукратный чемпион мира считает преждевременным запрет чехлов.
28.10.2022 13:47
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Феттель в Мексике выступит в шлеме в цветах «Ред Булл»
Четырехкратный чемпион отдаст дань памяти основателю компании Дитриху Матешицу.
28.10.2022 12:54
Формула-1
автор: Александр Евграфов
ФИА удовлетворила апелляцию «Альпин», Алонсо вернули на седьмое место Гран-при США
Пилот «Формулы-1» ехал без зеркала заднего вида.
28.10.2022 09:54
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Гран-при Мексики останется в календаре «Формулы-1» до 2025 года
Организаторы чемпионата продлили контракт на проведение гонки.
27.10.2022 20:06
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Валиева в Казани осталась без соперниц, Кихира провалилась в Канаде. Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников 3-го этапа Гран-при России, который состоится в ближайшие выходные. По сравнению с предварительным вариантом месячной давности в списке отсутствуют Дарья Усачева, Софья Муравьева и Евгений Семененко.
Побьет ли Гусев в первом же матче рекорд Ковальчука? Как СКА усилился героем Олимпиады-2018
30-летний Никита Гусев подписал контракт со СКА на два сезона.
Семак и «Зенит» — рекордсмены! Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
У Овечкина — гол №785, у Свечникова — победный буллит! Русская дуэль в матче «Каролина» — «Вашингтон» (видео)
В матче регулярного чемпионата НХЛ капитан «столичных» Александр Овечкин отличился в большинстве, а лидер «ураганов» Андрей Свечников принес своей команде победу в серии буллитов (3:2).
Станут ли пентакампеоны гексакампеонами? Специальные ставки на сборную Бразилии на ЧМ-2022
Сборная Бразилии по футболу традиционно относится к одним из главных фаворитов стартующего 20 ноября чемпионата мира. «Плеймейкер» внимательно изучил специальные линии на выступление пентакампеонов в Катаре-2022.
Упал или напали? Как 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов «попал в реанимацию»
Тревожная и противоречивая информация появляется в прессе о состоянии здоровья 71-летнего гроссмейстера Анатолия Карпова.
Призовая игра для Касаткиной! Чего ждать от единственной россиянки в финале года
В ночь на 1 ноября в США стартует суперэлитный итоговый турнир женского теннисного сезона. В число восьми его участниц впервые за шесть лет попала наша теннисистка – это Дарья Касаткина.
Страсти по Спартаку и другие футбольные мемы
Последние новости из мира футбола в видосиках и картинках.
В Тюмени появился свой Ибрагимович! Как невероятный гол из российского мини-футбола поставил на уши весь мир (видео)
Воскресенье 30 октября стало хорошим днем для продвижения российского футбола.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 31.10.2022: на кону 2 850 000 рублей!
31 октября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика