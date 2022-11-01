Вильнев раскритиковал тактику «Мерседеса» на Гран-при Мексики

Бывший пилот «Формулы-1» и чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что «Мерседес» ошибся с выбором резины во время гонки в рамках Гран-при Мексики.

«Мне было интересно смотреть гонку. Особенно захватывающей казалась стратегия «Мерседеса». В Мексике они действовали консервативно, но если ты защищаешься, то не можешь решить исход гонки. Победить можно, если соперник ошибается.

Меня удивил переход на «хард». Хотя было видно, что «софт» выживает. Для Расселла это было большим разочарованием. Он просил растянуть отрезок, чтобы перейти на «софт». Все видели, как Риккардо ехал на «медиуме», так что, очевидно, это был бы верный выбор», - приводит слова француза портал «Формулы-1».

Напомним, победа досталась уже двукратному чемпиону Максу Ферстаппену. Второе место занял представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку призеров Серхио Перес.

Партнер Хэмилтона по «Мерседесу» Джордж Расселл занял четвертое место.