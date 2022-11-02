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Бразильский этап чемпионата «Формулы-1» может быть отменен из-за беспорядков

В FIA внимательно следят за развитием ситуации в стране.
02 ноября 2022 17:24
автор: Александр Евграфов

Двадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Бразилии может быть отменен из-за вспыхнувших в стране беспорядков после президентских выборов, сообщают бразильские СМИ.

По данным источника, беспорядки вспыхнули после опубликования итогов президентских выборов, в которых действующий президент Жаир Болсонару проиграл Луису Инасиу Лулу да Силва. В крупных городах страны наблюдалась перекрытие дорог в знак протеста против итогов выборов.

С логистическими проблемами столкнулись и грузовики, перевозящие имущество команд. Но по сообщениям журналистов, им удалось добраться до Сан-Паулу.

Источники отмечают, что в международной автомобильной федерации (FIA) внимательно следят за развитием ситуации и готовы реагировать, если возникнет необходимость.

В 2011 году организаторы чемпионата отменили гонку в Бахрейне из-за беспорядков, вспыхнувших в стране.

Гран-при Бразилии должен состояться 11-13 ноября.

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Бразильский этап чемпионата «Формулы-1» может быть отменен из-за беспорядков
В FIA внимательно следят за развитием ситуации в стране.
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