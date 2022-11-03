Бывший пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Мазепин попробовал себя в роли диджея

Бывший пилот команды «Хаас» в «Формуле-1» Никита Мазепин попробовал себя в роли диджея, встав за пульт на вечеринке, посвященной Хэллоуину.

«В этом году мне пришлось попрощаться на какое-то время с Формулой 1, но, чтобы открыться чему-то иному, важно примириться с неудачами и неприятностями. Если закрыт один путь для самовыражения, то нужно искать другой. Впервые предстаю в такой роли. Классно, что можно открывать в себе новые грани и находить возможности для развития в своих же собственных проектах», - написал гонщик в своих социальных сетях.

Накануне сезона 2022 года «Хаас» расторг контракт с Мазепиным. Оставшись вне «Формулы-1», россиянин дебютировал и выиграл ралли-рейд «Шелковый путь» в классе мотовездеходов (Т3).