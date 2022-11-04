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Матешиц перед смертью успел одобрить важный проект для Red Bull Racing

Владелец компании Red Bull утвердил проект строительства новой аэродинамической трубы.
04 ноября 2022 14:59
автор: Александр Евграфов

Один из основателей компании Red Bull и владелец команд «Ред Булл» и «Альфа Таури» Дитрих Матешиц перед своей смертью успел одобрить инвестиционный проект строительства новой аэродинамической трубы для команд «Формулы-1», сообщают британские СМИ.

Компания Red Bull купила команду «Ягуар» в 2004 году. После этого она использовала старую аэродинамическую трубу Arrows, которая была перепрофилирована из центра про разработке самолетов RAE Bedford. Она была построена еще в 1946 году, а руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал ее «пережитком холодной войны». Труба имел ограничения, в связи с возрастом и размером здания, в котором находилась.

Строительство нового устройства на базе самой команды в Милтон-Кинсе займет два года и станет еще одним дополнением к созданию большого технологического кластера, который объединит все этапы проектирования и производства как шасси, так и двигателей в одном месте.

Дитрих Матешиц скончался в октябре этого года на 79-м году жизни.

источник: «Советский спорт»
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