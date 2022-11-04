Трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Пике обвиняют в подстрекательстве к насилию

Прокуратура Бразилии начала расследование в отношении трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» автогонщика Нельсона Пике, сообщают бразильские СМИ.

Поводом для возбуждения дела стало видео, на котором 70-летний чемпион мира пожелал, чтобы избранного президента Луиса Инасиу Лулу да Силва быстрее выбросили на кладбище. Следователи посчитали, что это может быть расценено как подстрекательство к насилию.

«Нельсон Пике – человек, который пользуется общественной известностью, и он должен понимать, что его заявления могут повлиять на сотни тысяч людей», - говорится в заявлении прокуратуры.

В Бразилии продолжаются выступления сторонников проигравшего выборы действующего президента Жаира Болсонару, которого поддерживает и Пике. По данным источника, автогонщик даже готов был присоединиться к людям, обратившимся к военным с просьбой не допустить прихода к власти да Силвы.

Ранее депутаты одного из местных парламентов требовали привлечь Пике к ответственности за высказывания в адрес Льюиса Хэмилтона, которые посчитали расистскими.