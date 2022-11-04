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Пилот «Макларен» Риккардо может остаться в команде после расторжения контракта

Команда готова предложить ему место резервного пилота.
04 ноября 2022 17:19
автор: Александр Евграфов

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо может остаться в «Макларен» после досрочного расторжения контракта в качестве запасного пилота, сообщают испанские СМИ со ссылкой на руководителя команды Андреаса Зайдля.

По данным источника, «Макларен» готов предложить австралийцу такой вариант на 2023 год.

Ранее «Макларен» досрочно расторг контракт, заменив Риккардо на его соотечественника Оскара Пиастри. После этого Риккардо безуспешно пытался найти место в других командах, а затем объявил, что в 2023 году возьмет отпуск, чтобы набраться сил и сосредоточиться на поиске вариантов для 2024 года.

В личном зачете сезона 2022 года Риккардо идет на 12-м месте, завоевав 35 очков. У его напарника Ландо Норриса - 111 очков.

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Команда готова предложить ему место резервного пилота.
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