Пиастри провел тесты с «Макларен»

Дебютант «Формулы-1» Оскар Пиастри провел закрытые тесты с «Макларен» на автодроме в Франции, сообщают французские СМИ.

По данным источника, австралиец работал на прошлогодней машине «Макларен», чтобы лучше познакомиться с техникой, с которой ему предстоит работать в следующем году. Пиастри дебютирует в «Формуле-1» в следующем году, заменив в составе «Макларен» своего соотечественника Даниэля Риккардо, с которым команда досрочно расторгла контракт.

Переход Пиастри сопровождался скандалом, поскольку считалось, что у австралийца есть действующий контракт с «Альпин». В международной автомобильной федерации встали на сторону Пиастри, отметив, что контракт с «Макларен» вступает в силу после окончания этого года. Ни в «Альпин», ни в «Макларен» тесты гонщика не прокомментировали.