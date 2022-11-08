Британский гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии. По такому случаю в Бразилиа, столице страны, была организована специальная церемония. Британец был принят в конгрессе, где ему и была вручена награда.

«Получить это звание для меня – огромная часть. Я теперь могу сказать, что я один из вас. Я люблю Бразилию, всегда любил, и хочу посвятить это почетное звание Айртону Сенне, который является моим героем», - сказал Хэмилтон на церемонии награждения.

Спикер парламента Артур Лира назвал Хэмилтона «героем всех бразильцев», который родился британцем, но у него бразильское сердце.

Награждение состоялось накануне проведения Гран-при Бразилии, 20-го этапа чемпионата мира «Формулы-1», который состоится с 11 по 13 ноября на трассе «Интерлагос».