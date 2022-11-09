«Ред Булл» сохранит свои гоночные программы в «Формуле-1» после смерти Матешица

Концерн «Ред Булл» сохранит свои гоночные программы в «Формуле-1» в ныне существующем виде. Об этом рассказал спортивный консультант компании Хельмут Марко, сообщают немецкие СМИ.

В конце октября стало известно о смерти основателя и совладельца компании «Ред Булл» Дитриха Матешица, скончавшегося на 79-м году жизни. После его кончины во главе компании стал сын Марк, который объявил о реорганизации системы управления.

«Конечно, многое изменится. Раньше де-факто компания управлялась одним человеком, но «Ред Булл Рейсинг» был самым эффективным маркетинговым инструментов из всех, и нам была предоставлена независимость. Это решение было принято Матешицем. Сейчас нам известно, что новое руководство будет продолжать программу в «Формуле-1» в ее нынешнем виде, то есть мы по-прежнему независимы», - цитирует Марко источник.

Отдельно отмечается, что концерн не планирует продажу второй гоночной команды – «АльфаТаури».

Также Марко сообщил, что вскоре в Таиланде пройдут переговоры, по итогам которых будут внесены изменения в структуру корпорации, а решение о своей дальнейшей работе Марко примет уже после их завершения.

Команда «Ред Булл» досрочно обеспечила себе победу в Кубке конструкторов в 2022 году, а ее пилот Макс Ферстаппен второй раз подряд стал чемпионом мира.