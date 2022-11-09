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Экклстоун считает, что Шумахер не останется в «Формуле-1»

Бывший коммерческий директор «Формулы-1» полагает, что Мику лучше переключить свое внимание на другие гоночные серии.
09 ноября 2022 14:51
автор: Александр Евграфов

Бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что Мик Шумахер не останется в «Формуле-1», сообщают немецкие СМИ.

Накануне Гран-при Бразилии ожидается, что американская команда «Хаас» назовет имя второго пилота коллектива. В паддоке считают, что Мик Шумахер, второй год проводящий в «Формуле-1» останется без контракта на следующий год.

«Возраст не имеет значения, потому что дело не в нем, а в психологии. Хуан-Мануэль Фанхио начал карьеру в том возрасте, когда многие ее завершали. Я не думаю, что Мик останется в «Формуле-1». Его выступлениями разочарованы, и не знаю в чем причина, то ли в слабой команде, то ли в нем», - сказал Экклстоун.

По его мнению, Мику Шумахеру, сыну семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, лучше забыть о «Формуле-1» и сосредоточиться на других гоночных сериях.

«Его главная тяжесть – это его фамилия. Он пытается жить с этим, соответствовать и возможно с этим связаны его проблемы. Его ограждают от многого, но вот другим гонщикам помощники не требуются», - отметил Экклстоун.

За два этапа до конца сезона Мик Шумахер с 12 очками занимает 16 место в личном зачете пилотов. У его напарника датчанина Кевина Магнуссена 24 очка.

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