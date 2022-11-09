Пилот «Феррари» Карлос Сайнс назвал свой сезон кошмаром

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс в комментарии для французских СМИ назвал сезон 2022 года кошмарным.

«Я пилотирую машину, и сейчас вернулся на тот уровень, где должен был быть в начале года, но сейчас наша машина уже не так хороша. Сезон стал кошмаром из-за этого. Как только у меня что-то не получалось, машина работала отлично, теперь я стал быстрее, но есть проблемы с машиной. Все идет не так», - приводит слова Сайнса источник.

За два этапа до финиша чемпионата Сайнс занимает шестую строчку в личном зачете, имея 212 очков.

В сезоне 2022 года Сайнс первый раз в карьере победил и завоевал первые три поула.