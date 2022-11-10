Леклер заявил, что для него не принципиальна борьба за второе место

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что для него неважно итоговое в общем зачете в текущем сезоне.

«Сейчас мои мысли в основном сосредоточены на следующем сезоне. Конечно, мы попытаемся сделать все, чтобы добиться лучшего результата в оставшихся двух гонках, но самое важное - использовать эти два Гран-при, чтобы стать лучшей командой в следующем году. Но надеюсь, что мы всё-таки сможем занять второе место в личном зачете», - приводит слова гонщика американская пресса.

Напомним, за два Гран-при до окончания сезона Леклер занимает третье место, на пять очков отставая от представителя «Ред Булла» Серхио Переса.

Чемпионом досрочно стал Макс Ферстаппен, оформивший свой второй титул подряд.