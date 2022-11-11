Ферстаппен снял бойкот на общение с журналистами телеканала Sky

Двукратный чемпион мира в «Формуле-1» Макс Ферстаппен снял бойкот на общение с журналистами британского телеканала Sky Sports, сообщают нидерландские СМИ.

По информации источника, Ферстаппен уже дал комментарий сотрудникам телеканала, но руководство канала не приносило извинений нидерландскому пилоту.

Ранее сообщалось, что ведущий телеканала Тед Кравец заявил, что Ферстаппен не заслуживает титулов чемпиона мира, особенно титула 2021 года. После этого и Ферстаппен, и весь коллектив команды «Ред Булл» объявил бойкот не только британскому каналу, но и всем его дочерним подразделениям.

Отмечается, что в урегулировании конфликта выступили чиновники из Международной автомобильной федерации и организаторы чемпионата.