Гонщик «Макларен» Норрис выступит в Бразилии

Британский гонщик «Макларен» Ландо Норрис примет участие в предстоящем Гран-при Сан-Паулу, несмотря на плохое самочувствие. Об этом сообщают итальянские журналисты со ссылкой на источники в команде.

По данным источника, Норрис уже чувствует себя лучше и он будет готов к началу первой сессии свободных заездов, которая стартует в пятницу в 18:30 по московскому времени

Ранее сообщалось, что Норрис испытывает проблемы со здоровьем, и его может заменить нидерландский гонщик Ник де Вриз. Чемпион мира в «Формуле-Е» даже прошел процедуру подгонки сиденья.

Норрис, набрав 111 очков, занимает седьмое место в личном зачете чемпионата.