Первая тройка пилотов на Гран-при Сан-Паулу уместилась в 0,008 секунды

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал лучшее время в первой сессии свободных заездов Гран-при Сан-Паулу, 21-го этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Свой лучший круг по автодрому Интерлагос Перес проехал за 1 минуту 11,853 секунды.

Второе время у пилота «Феррари» Шарля Леклера (отставание +0,004), замкнул тройку лучших напарник Переса, двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен (+0,008).

Позже, в пятницу состоится квалификация к спринтерской гонке. Ее старт назначен на 22:00 по московскому времени.

В субботу состоятся вторая сессия свободных заездов (начало в 18:30) и спринтерская гонка (22:30) по итогам которой будет сформирована стартовая решетка воскресной гонки. Старт основной гонки Гран-при в воскресенье назначен на 21:00.