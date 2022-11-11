World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Первая тройка пилотов на Гран-при Сан-Паулу уместилась в 0,008 секунды

Лучшее время первой сессии свободных заездов у мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса.
11 ноября 2022 19:35
автор: Александр Евграфов

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал лучшее время в первой сессии свободных заездов Гран-при Сан-Паулу, 21-го этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Свой лучший круг по автодрому Интерлагос Перес проехал за 1 минуту 11,853 секунды.

Второе время у пилота «Феррари» Шарля Леклера (отставание +0,004), замкнул тройку лучших напарник Переса, двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен (+0,008).

Позже, в пятницу состоится квалификация к спринтерской гонке. Ее старт назначен на 22:00 по московскому времени.

В субботу состоятся вторая сессия свободных заездов (начало в 18:30) и спринтерская гонка (22:30) по итогам которой будет сформирована стартовая решетка воскресной гонки. Старт основной гонки Гран-при в воскресенье назначен на 21:00.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Первая тройка пилотов на Гран-при Сан-Паулу уместилась в 0,008 секунды
Лучшее время первой сессии свободных заездов у мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса.
11.11.2022 19:35
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гонщик «Макларен» Норрис выступит в Бразилии
Ранее британский пилот жаловался на плохое самочувствие, которое не позволило ему принять участие в медиа-мероприятиях.
11.11.2022 16:38
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен снял бойкот на общение с журналистами телеканала Sky
Конфликт улажен, но канал не будет извиняться перед двукратным чемпионом мира.
11.11.2022 16:33
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Мик Шумахер может стать резервным пилотом «Мерседесa»
Также на эту позицию претендует Риккардо.
11.11.2022 10:09
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Леклер заявил, что для него не принципиальна борьба за второе место
Монегаск мыслями уже в следующем сезоне.
10.11.2022 18:38
Формула-1
автор: Александр Шульгин
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс назвал свой сезон кошмаром
Испанец посетовал на невезение и технические проблемы.
09.11.2022 14:59
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Экклстоун считает, что Шумахер не останется в «Формуле-1»
Бывший коммерческий директор «Формулы-1» полагает, что Мику лучше переключить свое внимание на другие гоночные серии.
09.11.2022 14:51
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Ред Булл» сохранит свои гоночные программы в «Формуле-1» после смерти Матешица
Спортивный консультант концерна Хельмут Марко рассказал о перестановках в руководстве.
09.11.2022 10:24
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии
Семикратному чемпиону мира «Формулы-1» вручили почетное звание накануне бразильского этапа чемпионата.
08.11.2022 17:41
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Пиастри провел тесты с «Макларен»
Австралиец работал на прошлогодней машине в Франции, на автодроме в Ле-Кастелле.
07.11.2022 18:22
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Отняли мечту и рекорд! Как великого Серхио Рамоса прокатили мимо ЧМ-2022
Один из самых авторитетных защитников мира, звезда «ПСЖ» Серхио Рамос не попал в окончательную заявку сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.
Четверной в 25 лет? Легко! Похоже, Туктамышева готовит бомбу к московскому Гран-при
12 и 13 ноября в Москве пройдет четвертый этап Гран-при России.
Туда не ходи — сюда ходи. Что можно и что нельзя болельщикам на ЧМ-2022
Многие страшилки о стартующем 20 ноября чемпионате мира по футболу оказались фейками. А какими будут настоящие правила поведения болельщиков во время турнира в Катаре? «Плеймейкер» разбирается.
Матрасный Майк обновил рекорд! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Ферстаппен не победит, и это не фантастика! Расклады на Гран-при Бразилии
11 - 13 ноября на легендарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу пройдет 21-й этап сезона «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Хет-трик и сотый гол в НХЛ! Как Свечников стал супергероем (видео)
Три гола Андрея Свечникова позволили «Каролине» одержать убедительную победу над «Эдмонтоном» (7:2) в матче чемпионата НХЛ.
Кто из наших пролезет в настоящую элиту — может, Самсонова? Итоги женского теннисного сезона
В 2022 году сразу несколько россиянок поднялись в верхние этажи теннисной иерархии. Прогресс налицо, но кое-чего не хватает: хоть одной настоящей звезды и успехов на турнирах «Большого шлема».
Сенсация по расписанию. Почему СКА потерпел два поражения на Дальнем Востоке
Второе кряду поражение СКА в чемпионате совпало с развернувшейся в сети дискуссией о перегруженности календаря КХЛ.
«Мичков сильнее Бедарда, а Димидов лучше всех». Тренер молодежной сборной России — о «Лига Ставок Кубке Будущего» и не только
Главный тренер сборной России U20 Владимир Филатов поделился ожиданиями от турнира в Санкт-Петербурге, который пройдет с 13 по 16 ноября с участием молодых российских, белорусских и казахстанских хоккеистов.
«Такие соревнования сейчас — на вес золота». Главный тренер юниорской сборной России — о турнире «Лига Ставок Кубок Будущего»
Главный тренер сборной России U18 Игорь Ефимов рассказал о подготовке к представительному турниру в Санкт-Петербурге, где 13-16 ноября соперниками его подопечных станут молодежные команды России, Белоруссии и Казахстана.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика