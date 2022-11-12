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«Альпин» разрешил Пиастри досрочно перейти в «Макларен»

Австралийский дебютант «Формулы-1» примет участие в тестах в Абу-Даби уже за новую команду.
12 ноября 2022 14:20
автор: Александр Евграфов

Команда «Формулы-1» «Альпин» разрешила Оскару Пиастри перейти в «Макларен» уже в этом календарном году, сообщил руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр.

Это позволит австралийцу выступить за «Макларен» в тестах новичков в Абу-Даби после окончания сезона.

Ранее сообщалось, что «Альпин» ветировал возможность досрочного перехода своего резервного пилота в «Макларен».

Однако Пиастри не сможет принять участие в первой сессии свободных заездов на Гран-при Абу-Даби, поскольку гоночная сессия относится еще к сезону 2022 года. В Абу-Даби за «Макларен» в первой сессии поедет чемпион Indy Light 2018 года, мексиканец Пато О’Уорд.

В ноябре Пиастри принял участие в закрытых тестах «Макларен» во французском Поль-Рикаре.

Это интересно:
«Альпин» разрешил Пиастри досрочно перейти в «Макларен»
Австралийский дебютант «Формулы-1» примет участие в тестах в Абу-Даби уже за новую команду.
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