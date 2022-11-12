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Окон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов Гран-при Сан-Паулу

Тройку лучших дополнили Серхио Перес и Джордж Расселл.
12 ноября 2022 20:03
автор: Александр Евграфов

Пилот «Альпин» Эстебан Окон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на Гран-при Сан-Паулу, 21-м этапе чемпионата мира «Формулы-1».

Он проехал свой быстрый круг за 1 минуту 14,604. Второе время у мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса (отставание +0,184), третье у пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла (+0,312).

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен пятый (+0,494), обладатель поула в спринтерской гонке Кевин Магнуссен – 9-й (+1,211). Дебютант Логан Сарджент, который возможно будет выступать за «Уильямс» в следующем году, заменивший Алекса Албона на субботнюю сессию, замкнул протокол сессии.

В субботу в 22:30 стартует спринтерская гонка. По ее итогам будет сформирована стартовая решетка главной воскресной гонки этапа. Начало гонки в воскресенье в 21:00.

источник: «Советский спорт»
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Окон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов Гран-при Сан-Паулу
Тройку лучших дополнили Серхио Перес и Джордж Расселл.
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