Расселл выиграл Гран-при Сан-Паулу, Ферстаппен приехал шестым

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл выиграл Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1».

Он на 1,529 секунды опередил своего напарника по команде соотечественника Льюиса Хэмилтона, ставшего вторым, и на 4,051 секунды испанского гонщика Карлоса Сайнса из «Феррари», занявшего третье место.

Добавим, что действующий чемпион мира и победитель сезона нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» пришел к финишу шестым с отставанием 10,056 секунды.

В календаре «Формулы-1» остался один этап в Абу-Даби, который пройдет на следующей неделе, с 18 по 20 ноября.