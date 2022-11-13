Сайнс - о третьем месте в Сан-Паулу: Мы можем быть довольны, жаль что «Мерседес» был очень быстр

Испанский гонщик «Ферарри» Карлос Сайнс дал комментарий после того, как занял третье место на Гран-при Сан-Паулу.

«Я думаю, что в целом это была хорошая гонка. У нас действительно были некоторые проблемы на старте из-за горящих тормозов. Из-за этого мы должны были сделать три остановки, что, не позволяло показать хорошие секунды, учитывая деградацию резины. Но я смог атаковать Переса. Думаю, что мы можем быть довольны этим. Жаль, что «Мерс» был очень быстр, но поздравляю Джорджа», - сказал Сайнс британским журналистам.

Напомним, что Джордж Расселл стал победителем Гран-при Сан-Паулу, его напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон занял второе место.

В календаре «Формулы-1» остался один этап в Абу-Даби, который пройдет на следующей неделе, с 18 по 20 ноября.