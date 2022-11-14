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Гонщик «Макларен» Риккардо потеряет три места на старте последней гонки сезона

Австралиец оштрафован за аварию с Магнуссеном в минувшей гонке в Бразилии.
14 ноября 2022 17:10
автор: Александр Евграфов

Пилот «Макларен» Даниэль Риккардо оштрафован потерей трех мест на стартовой решетки Гран-при Абу-Даби, финальной гонки сезона, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Австралиец признан виновным в аварии, случившейся на первом круге гонки в Бразилии, 21-го этапа чемпионата мира «Формулы-1». Риккардо слишком агрессивно атаковал в повороте и, промахнувшись мимо точки торможения, поддел гонщика «Хаас» Кевина Магнуссена. Датчанина развернуло и он, потеряв управление, выбил из гонки и Риккардо. Оба пилота сошли.

Перед финальной гонкой чемпионата у Риккардо 35 очков и 12-е место в личном зачете, у его напарника Ландо Норриса 113 очков. «Макларен» занимает пятое место в Кубке конструкторов.

Заключительный этап чемпионата состоится в Абу-Даби 18-20 ноября.

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Австралиец оштрафован за аварию с Магнуссеном в минувшей гонке в Бразилии.
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