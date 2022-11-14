Ферстаппен признался в аварии с Хэмилтоном на Гран-при Сан-Паулу

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в интервью британскому телеканалу признался, что в эпизоде с гонщиком «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном после рестарта гонки, умышленно пошел на столкновение.

«Честно говоря, я обогнал его по внешнему радиусу и сразу понял, что он не собирается оставить мне место. Я принял это, и знал, что мы столкнемся. Это стоило ему победы в гонке, а меня оштрафовали на пять секунд. Для меня это не имело значения, потому что мы были слишком медленны. Но меня это разочаровывает, я думал, что мы неплохо смогли побороться бы вместе, но у него очевидно не было такого намерения», - цитирует Ферстаппена официальный сайт чемпионата «Формулы-1».

На минувшем Гран-при Сан-Паулу Льюис Хэмилтон финишировал вторым, а Макс Ферстаппен – шестым.