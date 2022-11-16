Шварцман заменит Сайнса в первой сессии свободных заездов в Абу-Даби

Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман примет участие в первой сессии свободных заездов на заключительном этапе чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби, сообщает пресс-служба команды из Маранелло.

Шварцман в этом сезоне уже выступал во время гоночного этапа в США, заменяя Шарля Леклера. Тогда россиянин показал 15-е время, став лучшим среди новичков.

В Абу-Даби Шварцман заменит Карлоса Сайнса во время первой сессии свободных заездов.

«Это очень интересный опыт, хоть и не долгий, я атаковал только шесть кругов. Но для меня важен каждый круг, ведь я за рулем реальной машины, и могу дать более качественную обратную связь специалистам, работающим с симулятором», - цитирует Шварцмана пресс-служба «Феррари».