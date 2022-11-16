Пилот «Формулы-1» Риккардо попрощался с командой «Макларен»

Пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо попрощался с коллективом команды «Макларен», работающим на базе в Уокинге.

Австралиец последний раз посетил базу команды, сфотографировался с персоналом и поблагодарил сотрудников за два года совместной работы.

Риккардо выступал за «Макларен» с 2021 года. Лучшим результатом за эти два года стала одна победа на Гран-при Италии 2021 года.

«Макларен» досрочно расторг контракт с австралийцем, заменив Риккардо на его соотечественника Оскара Пиастри.

Гонка в Абу-Даби станет для Риккардо последней перед перерывом. Сам Риккардо рассказал, что берет годичный отпуск, прежде чем вернется к поиску команд. Найти место в командах на 2023 год австралийскому гонщику не удалось.

На стартовой решетке заключительной гонки сезона Риккардо потеряет три места, будучи оштрафованным за аварию на бразильском этапе с пилотом «Хаас» Кевином Магнуссеном.