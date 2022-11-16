World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Пилот «Формулы-1» Риккардо попрощался с командой «Макларен»

Австралиец последний раз побывал на базе коллектива в Уокинге.
16 ноября 2022 14:27
автор: Александр Евграфов

Пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо попрощался с коллективом команды «Макларен», работающим на базе в Уокинге.

Австралиец последний раз посетил базу команды, сфотографировался с персоналом и поблагодарил сотрудников за два года совместной работы.

Риккардо выступал за «Макларен» с 2021 года. Лучшим результатом за эти два года стала одна победа на Гран-при Италии 2021 года.

«Макларен» досрочно расторг контракт с австралийцем, заменив Риккардо на его соотечественника Оскара Пиастри.

Гонка в Абу-Даби станет для Риккардо последней перед перерывом. Сам Риккардо рассказал, что берет годичный отпуск, прежде чем вернется к поиску команд. Найти место в командах на 2023 год австралийскому гонщику не удалось.

На стартовой решетке заключительной гонки сезона Риккардо потеряет три места, будучи оштрафованным за аварию на бразильском этапе с пилотом «Хаас» Кевином Магнуссеном.

Это интересно:
Пилот «Формулы-1» Риккардо попрощался с командой «Макларен»
Австралиец последний раз побывал на базе коллектива в Уокинге.
16.11.2022 14:27
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Шварцман примет участие в первой сессии свободных заездов в Абу-Даби
Российский пилот, выступающий с израильской лицензией, проведет сессию на заключительном этапе чемпионата мира
16.11.2022 14:17
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен признался в аварии с Хэмилтоном на Гран-при Сан-Паулу
Двукратный чемпион мира в интервью заявил, что умышленно действовал в инциденте с гонщиком «Мерседес».
14.11.2022 20:39
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гонщик «Макларен» Риккардо потеряет три места на старте последней гонки сезона
Австралиец оштрафован за аварию с Магнуссеном в минувшей гонке в Бразилии.
14.11.2022 17:10
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Сайнс - о третьем месте в Сан-Паулу: Мы можем быть довольны, жаль что «Мерседес» был очень быстр
Пилот «Ферарри» уступил только гонщикам немецкой команды на предпоследнем этапе «Формулы-1».
13.11.2022 23:43
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Расселл выиграл Гран-при Сан-Паулу, Ферстаппен приехал шестым
Гонка прошла с преимуществом «Мерседеса».
13.11.2022 22:56
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Окон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов Гран-при Сан-Паулу
Тройку лучших дополнили Серхио Перес и Джордж Расселл.
12.11.2022 20:03
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Альпин» разрешил Пиастри досрочно перейти в «Макларен»
Австралийский дебютант «Формулы-1» примет участие в тестах в Абу-Даби уже за новую команду.
12.11.2022 14:20
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Первая тройка пилотов на Гран-при Сан-Паулу уместилась в 0,008 секунды
Лучшее время первой сессии свободных заездов у мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса.
11.11.2022 19:35
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гонщик «Макларен» Норрис выступит в Бразилии
Ранее британский пилот жаловался на плохое самочувствие, которое не позволило ему принять участие в медиа-мероприятиях.
11.11.2022 16:38
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Тутберидзе отпустила ученика в Италию, японская чемпионка молится на Туктамышеву. Что нового в фигурном катании
В Англии прошел очередной этап международной серии Гран-при по фигурному катанию.
«Не обращайте внимание на грязь!» Как Дзюба прервал молчание после «побега» из Турции
Артем Дзюба напомнил о себе впервые после сообщений о разрыве контракта с клубом «Адана Демирспор».
Сычевой в одном ряду с Дзюбой и Азмуном. Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Наезд на Глейзеров, космический штраф и переговоры с «Баварией». Что происходит после бомбического интервью Роналду
Интервью Криштиану Роналду известному британскому журналисту Пирсу Моргану остается в центре внимания спортивной прессы по всему миру.
«Рубин» отмучился, Слуцкий — тоже! Как в Первой Лиге состоялась отставка года
Главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий подал в отставку по собственному желанию.
«Дайте три месяца!» Новый главный тренер «Спартака» — о победном дебюте в дерби
Игорь Гришин подвел итоги своего первого матча во главе «Спартака», который завершился гостевой победой над московским «Динамо» (3:2 Б).
От Погба и Канте до Ройса и Вернера: звезды, которые не сыграют на ЧМ-2022 из-за травм
«Плеймейкер» в преддверии чемпионата мира в Катаре пробежался по списку футболистов, которые не помогут своим национальным командам по состоянию здоровья.
«Ростовский рай» для Роналду и другие футбольные мемы
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Ну что, доигрались в молчанку? WADA требует для Валиевой 4 года, что будет означать конец ее карьеры
Всемирное антидопинговое агентство, передавшее дело Камилы Валиевой в спортивный арбитражный суд CAS, настаивает на максимальном сроке дисквалификации для российской фигуристки.
Карпин рассказал об Азии и Дзюбе и ответил на критику Родниной
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеских матчей с Узбекистаном и Таджикистаном рассказал о возможном переходе в азиатскую конфедерацию, новом контракте с РФС и предназначении наших футбольных клубов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика