«Хаас» подтвердил завершение сотрудничества с Миком Шумахером

Американская команда «Формулы-1» «Хаас» объявила, что не продлит контракт с Миком Шумахером, сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Как и предполагалось ранее, за «Хаас» в следующем сезоне будут выступать датчанин Кевин Магнуссен и немец Нико Хюлькенберг, который и заменит Мика. Текущий сезон Хюлькенберг проводит резервным гонщиком «Астон Мартин».

«Я хотел бы поблагодарить Мика Шумахера за его вклад в команду в течении этих двух лет», — приводит «Хаас» слова руководителя команды Гюнтера Штайнера.

В личном зачете чемпионата-2022 Мик Шумахер набрал 12 очков и занимает 16-е место. У его напарника Магнуссена 25 очков.