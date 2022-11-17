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«Хаас» подтвердил завершение сотрудничества с Миком Шумахером

В следующем году команду «Формулы-1» будет представлять Магнуссен и Хюлькенберг.
17 ноября 2022 12:43
автор: Максим Скороходов

Американская команда «Формулы-1» «Хаас» объявила, что не продлит контракт с Миком Шумахером, сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Как и предполагалось ранее, за «Хаас» в следующем сезоне будут выступать датчанин Кевин Магнуссен и немец Нико Хюлькенберг, который и заменит Мика. Текущий сезон Хюлькенберг проводит резервным гонщиком «Астон Мартин».

«Я хотел бы поблагодарить Мика Шумахера за его вклад в команду в течении этих двух лет», — приводит «Хаас» слова руководителя команды Гюнтера Штайнера.

В личном зачете чемпионата-2022 Мик Шумахер набрал 12 очков и занимает 16-е место. У его напарника Магнуссена 25 очков.

источник: «Хаас»
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«Хаас» подтвердил завершение сотрудничества с Миком Шумахером
В следующем году команду «Формулы-1» будет представлять Магнуссен и Хюлькенберг.
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