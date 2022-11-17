World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Перес заявляет, что не устраивал аварию на Гран-при Монако, чтобы помешать Ферстаппену

Между напарниками по «Ред Булл» напряженные отношения.
17 ноября 2022 19:36
автор: Максим Скороходов

Испанский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что не устраивал аварию на Гран-при Монако, чтобы помешать своему напарнику по команде Максу Ферстаппену набрать скорость.

Подобные домыслы возникли после того, как Перес не пустил Ферстаппена вперед на Гран-при Бразилии.

«Авария была случайной. Я чуть не разбился уже в первом повороте, в Монако все ошибаются, да и в любой квалификации», - сказал Перес профильной прессе.

Речь идет о первой практике Гран-при Монако, в которой Перес показал третий результат, а Ферстаппен четвертый.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Перес заявляет, что не устраивал аварию на Гран-при Монако, чтобы помешать Ферстаппену
Между напарниками по «Ред Булл» напряженные отношения.
17.11.2022 19:36
Формула-1
автор: Максим Скороходов
«Хаас» подтвердил завершение сотрудничества с Миком Шумахером
В следующем году команду «Формулы-1» будет представлять Магнуссен и Хюлькенберг.
17.11.2022 12:43
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Пилот «Формулы-1» Риккардо попрощался с командой «Макларен»
Австралиец последний раз побывал на базе коллектива в Уокинге.
16.11.2022 14:27
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Шварцман примет участие в первой сессии свободных заездов в Абу-Даби
Российский пилот, выступающий с израильской лицензией, проведет сессию на заключительном этапе чемпионата мира
16.11.2022 14:17
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен признался в аварии с Хэмилтоном на Гран-при Сан-Паулу
Двукратный чемпион мира в интервью заявил, что умышленно действовал в инциденте с гонщиком «Мерседес».
14.11.2022 20:39
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гонщик «Макларен» Риккардо потеряет три места на старте последней гонки сезона
Австралиец оштрафован за аварию с Магнуссеном в минувшей гонке в Бразилии.
14.11.2022 17:10
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Сайнс - о третьем месте в Сан-Паулу: Мы можем быть довольны, жаль что «Мерседес» был очень быстр
Пилот «Ферарри» уступил только гонщикам немецкой команды на предпоследнем этапе «Формулы-1».
13.11.2022 23:43
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Расселл выиграл Гран-при Сан-Паулу, Ферстаппен приехал шестым
Гонка прошла с преимуществом «Мерседеса».
13.11.2022 22:56
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Окон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов Гран-при Сан-Паулу
Тройку лучших дополнили Серхио Перес и Джордж Расселл.
12.11.2022 20:03
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Альпин» разрешил Пиастри досрочно перейти в «Макларен»
Австралийский дебютант «Формулы-1» примет участие в тестах в Абу-Даби уже за новую команду.
12.11.2022 14:20
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Потеряли Песьякова, стали футбольным карликом? Как Россия сгоняла тошнотворные нули с таджиками
Сборная России не смогла победить Таджикистан в товарищеском матче (0:0), оставив грустное впечатление от своей игры в Душанбе.
«Почему «Спартак» навязывает борьбу «Зениту»? Абаскалю никто не мешает!» Бышовец — о золотой гонке в РПЛ
Бывший главный тренер сборных СНГ, России и «Зенита» Анатолий Бышовец подвел для «Плеймейкера» итоги первой части сезона Премьер-Лиги.
Пять тысяч человек поставили на участие в ЧМ-2022 вымышленного футболиста. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Месси все-таки станет чемпионом мира? Суперкомпьютер и FIFA 23 в этом не сомневаются
«Плеймейкер» ранее составил подробный прогноз на итоги стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу - и отдал предпочтение сборной Аргентины, которая в финале должна победить Францию. Как ни странно, того же чемпиона мира называют еще два источника: суперкомпьютер и создатели культового симулятора FIFA.
Наследник Бобровского зажег в Санкт-Петербурге! Итоги «Лига Ставок Кубка Будущего»
Молодежная сборная России по хоккею выиграла международный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего», одержав победы во всех матчах.
«Все, что было около года назад, из прошлой жизни». Карпин — перед Таджикистаном
Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне товарищеского матча в Таджикистане высказался о чемпионате мира, Артеме Дзюбе, Сергее Пиняеве и Владимире Сычевом.
Один Малком в поле воин! Как бразильский лидер вывел «Зенит» в плей-офф Кубка России
Питерцы победили в Воронеже «Факел» (2:0) благодаря дублю Малкома и обеспечили себе выход из группы Кубка России.
«Фукс — нулевой, Карраскаль- халявщик, а Заболотному пора в Казахстан». Пономарев разнес ЦСКА Федотова
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги выступления армейцев в первой части сезона-2022/23.
Туктамышева и Петросян догонят Валиеву? Трусова останется без финала? Изучаем общий зачет Гран-при России
В главной серии наших внутренних турниров осталось провести два этапа из шести. Кто же лидирует в отборочном рейтинге?
Не более девяти удалений, минимум два хет-трика и до семи автоголов! Специальные ставки на общую статистику ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на суммарные статистические итоги стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика