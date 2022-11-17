Перес заявляет, что не устраивал аварию на Гран-при Монако, чтобы помешать Ферстаппену

Испанский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что не устраивал аварию на Гран-при Монако, чтобы помешать своему напарнику по команде Максу Ферстаппену набрать скорость.

Подобные домыслы возникли после того, как Перес не пустил Ферстаппена вперед на Гран-при Бразилии.

«Авария была случайной. Я чуть не разбился уже в первом повороте, в Монако все ошибаются, да и в любой квалификации», - сказал Перес профильной прессе.

Речь идет о первой практике Гран-при Монако, в которой Перес показал третий результат, а Ферстаппен четвертый.