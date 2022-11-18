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Восемь команд «Формулы-1» заменят основных пилотов в тренировке

Первую сессию свободных заездов Гран-при Абу-Даби в «Феррари» отработает российский гонщик Роберт Шварцман.
18 ноября 2022 13:10
автор: Александр Евграфов

Восемь команд «Формулы-1» заменят основных пилотов на первую сессию свободных заездов финальной гонки сезона – Гран-при Абу-Даби, сообщается на официальном сайте FIA.

Первую сессию пропустит двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен. Его в «Ред Булл» заменит Лиам Лоусон.

В «Астон Мартин» Лэнса Стролла заменит чемпион «Формулы-2» Фелипе Другович. В «Макларен» Ландо Норриса сменит Пато ОУорд.

В «Уильямс» вместо Николаса Латифи будет работать Логан Сарджент. Роберт Кубица будет работать за «Альфа Ромео». В «Хаас» Мик Шумахер уступит свое место Пьетро Фиттипальди, за «Альпин» проедет Джек Дуэн.

Российский гонщик Роберт Шварцман второй раз в сезоне сядет за руль «Феррари». Россиянин, выступающий с израильской гоночной лицензии, уже выступал в гоночных сессиях Гран-при США.

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