Гонщик «Макларен» Даниэль Риккардо вернется в систему «Ред Булл», сообщил в интервью немецкому телеканалу спортивный советник команды Хельмут Марко.

По словам источника, третьим и резервным пилотом по-прежнему останется Лиам Лоусон, а Риккардо скорее всего будет работать во время показательных мероприятиях и демонстрационных заездах.

Даниэль Риккардо был основным пилотом «Ред Булл» с 2014 по 2018 годы, на его счету семь побед за команду.

«Макларен» досрочно расторг соглашение с австралийцем, которого заменит в команде из Уокинга его соотечественник Оскар Пиастри.