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Ферстаппен показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Абу-Даби

В тройке лучших также гонщики «Феррари» и «Мерседес».
18 ноября 2022 17:29
автор: Александр Евграфов

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на Гран-при Абу-Даби. Он проехал свой лучший круг за 1 минуту 25,146 секунды.

Второй результат у пилота «Мерседес» Джорджа Расселла (отставание +0,341), замкнул тройку лучших гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,453).

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал четвертое время (+0,615).

В субботу состоится третья сессия свободных заездов и квалификация. Заключительная гонка сезона стартует в воскресенье в 16:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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