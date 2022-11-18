Ферстаппен показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Абу-Даби

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на Гран-при Абу-Даби. Он проехал свой лучший круг за 1 минуту 25,146 секунды.

Второй результат у пилота «Мерседес» Джорджа Расселла (отставание +0,341), замкнул тройку лучших гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,453).

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал четвертое время (+0,615).

В субботу состоится третья сессия свободных заездов и квалификация. Заключительная гонка сезона стартует в воскресенье в 16:00 по московскому времени.