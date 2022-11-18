«Формула-1» объявила об организации женского чемпионата

Организаторы чемпионата мира «Формулы-1» объявили об организации новой женской серии «Академия Ф1». Ее цель развитие и подготовка молодых женщин-гонщиков для перехода в чемпионаты WSeries, «Формулу-3», Формулу-2» и даже «Формулу-1».

В новом чемпионате примут участие пять команд, каждая выставит по три машины. Первый сезон будет состоять из семи этапов по три гонки в каждой. Как минимумОдин из этапов будет совмещен с этапом «Формулы-1». Также предусмотрены дни официальных тестов.

Соревноваться участницы будут на стандартых машинах «Формулы-4», с четырехцилиндровым двигателем, мощностью 165 лошадиных сил, и 13-дюмовых шинах.

«Формула-1» выделит для каждой из 15 участниц – 150 тысяч евро, столько же заплатят участницы, а остальные расходы лягут на команду. Руководить новой серии будет исполнительный директор Formula Motorsport Limited Бруно Мишель.