Феттель не исключил своего возвращения в «Формулу-1»

Немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель не исключает, что по прошествии некоторого времени рассмотрит вариант возвращения в «Формулу-1», сообщают французские СМИ.

«Я хотел бы сказать, что ухожу совсем, но если честно, не знаю. Мне многие говорили, что спустя три месяца я захочу вернуться. Так что может, через пару лет вернусь как гонщик. Или просто буду работать в команде. А сейчас я хочу радоваться семье и жизни. Увидим», - цитирует Феттеля источник.

На счету Феттеля 298 Гран-при, 53 победы, 57 поулов. Гонка в Абу-Даби станет для него последней в карьере.