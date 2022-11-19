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Перес извинился за свои слова в адрес Ферстаппена после Гран-при Бразилии

Мексиканец отметил, что погорячился после гонки.
19 ноября 2022 12:50
автор: Александр Евграфов

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что сожалеет о сказанных после Гран-при Бразилии словах в адрес своего напарника Макса Ферстаппена.

«В «Формуле-1» много эмоций, здесь все говорится в прямом эфире и эмоционально. Я сожалею о словах, сказанных после гонки, мы вернулись на прежний уровень отношений и будем двигаться вперед. Нужно справляться со сложной ситуацией лучше, будем учиться», - цитируют Переса британские СМИ.

Во время гонки в Бразилии Перес пропустил вперед Ферстаппена на условии того, что тот вернет ему позицию, если не сможет обогнать соперника впереди. Но двукратный чемпион мира, не только не обогнал едущего впереди Алонсо, но и не вернул позицию. Перес по командному радио сначала сказал, что это показывает, кем является Ферстаппен на самом деле, а затем заявил, что оба титула нидерланского гонщика – это заслуга Переса.

Перед финальной гонкой сезона Перес ведет борьбу за вице-чемпионство с монегаском Шарлем Леклером. У обоих пилотов по 290 очков.

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Перес извинился за свои слова в адрес Ферстаппена после Гран-при Бразилии
Мексиканец отметил, что погорячился после гонки.
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