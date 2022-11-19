Пилоты «Ред Булл» возглавили протокол третьей практики

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа чемпионата мира «Формулы-1». В своей лучшей попытке он проехал круг за 1 минуту 24,982 секунды.

Второе время у его напарника Макса Ферстаппена (отставание +0,152), следом расположились два пилота «Мерседес» Льюис Хэмилтон (+0,240) и Джордж Расселл (+0,413).

Пятое время у Ландо Норриса (+0,536), шестое и седьмое у гонщиков «Феррари» Шарля Леклера (+0,589) и Карлоса Сайнса (+0,623). Замкнули десятку сильнейших Даниэль Риккардо («Макларен», +0,968), Себастьян Феттель («Астон Мартин», +1,030) и Алекс Албон («Уильямс», +1,069).

В 17:00 по московскому времени состоится финальная квалификация сезона, старт заключительной гонки чемпионата назначен на воскресенье в 16:00.