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Судьи не стали штрафовать Хэмилтона за обгон под красными флагами

Стюарды пришли к мнению, что в действиях семикратного чемпиона не было намеренного умысла.
19 ноября 2022 17:10
автор: Александр Евграфов

Судьи Гран-при Абу-Даби не стали штрафовать гонщика «Мерседеса», британца Льюиса Хэмилтона за обгон под красными флагами во время третьей сессии свободных заездов, сообщается на официальном сайте FIA.

Сессия останавливалась красными флагами, и в момент появления красных флагов, Хэмилтон находился на длинной прямой. Ехавшие впереди Ландо Норрис и Кевин Магнуссен перед поворотом начали резко снижать скорость, и Хэмилтон вынужден был объезжать их. Но к этому моменту режим красных флагов уже был активирован, и любые обгоны запрещены.

Судьи вызвав к себе Хэмилтона, изучив данные телеметрии и видеозаписи, пришли к выводу, что гонщик «Мерседес» также начал снижать скорость при активации режима красных флагов. В результате, штрафных санкций к гонщику применено не будет.

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Судьи не стали штрафовать Хэмилтона за обгон под красными флагами
Стюарды пришли к мнению, что в действиях семикратного чемпиона не было намеренного умысла.
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